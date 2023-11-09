Bu haberden fotoğraf 'çalmak' serbesttir. Beşiktaş'ın kahır gecesi. Tarihi protesto. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Tezahüratlar maça damga vurdu. İşte maçın tüm fotoğrafları...
Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ
Fotoğraflar: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 4. hafta maçında evinde Bodo/Glimt'i ağırladı.
Beşiktaş, mücadeleyi 2-1 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu.
Bodo/Glimt'in golleri 38' ve 49. dakikalarda F. Moumbagna'dan gelirken, Beşiktaş'ın tek golünü 64. dakikada Tayfur Bingöl attı.
Bu sonuçla Beşiktaş, grupta 1 puanla son sırada yer alırken, Bodo/Glimt 7 puanla 2. sırada yer buldu. Beşiktaş taraftarı, takıma tepki gösterdi ve bu tepkiyi ıslıklarla ve tezahüratlarla yaptı.
İşte Beşiktaş-Bodo/Glimt maçının tüm fotoğrafları...