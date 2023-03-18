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Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu. Flaş Ghezzal tercihi

Beşiktaş, evinde İstanbulspor ile mücadele ediyor. Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 17:50
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Dolmabahçe'de ilk 11'ler açıklandı

Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu. Flaş Ghezzal tercihi
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor.

Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

İşte ilk 11'ler;

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Amir, Cenk, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Duhan, Lokilo, Muammer, Ba, Ethemi, Loshaj, Eze

GHEZZAL GELİŞMESİ

Beşiktaş'ta sakatlığı dolayısıyla bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilen Ghezzal, bu mücadele ile birlikte formasına kavuşacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
Süper Lig'de İstanbulspor son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, Beşiktaş 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Sezonun ilk yarısında oynanan İstanbulspor-Beşiktaş maçı, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

 

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