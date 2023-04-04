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Fatih Tekke oynanan oyundan memnun

VavaCars Fatih Karagümrük'e sahasında 1-0 yenilen İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, takımının oynadığı futboldan memnun olduğunu belirterek, bu oyunu sürdürüp ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 00:10
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Fatih Tekke'den açıklamalar

Fatih Tekke oynanan oyundan memnun
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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tekke, "Rakibimize 3 puan verdiğimiz için üzgünüz. Maçın tamamında 3 puana çok daha yakın olan taraf bizdik. İlk yarıda bana göre çok ciddi hızlı hücumlar yakaladık ama değerlendiremedik. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında ön alan baskısı ile oynadık. Bunda başarılı olduk. Korner dönüşü gol oldu. Kaçan pozisyonlarımız oldu." diye konuştu.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu da dile getiren Tekke, "Çok yürekten oynadılar. Hafta içinde yaptığımız tüm şeyleri yapmaya çalıştılar. Golleri atmış olsaydık şu an çok farklı şeyler konuşabilirdik. Bizim her maçımız zor. Karagümrük’ün bizi yenmesinde anormallik yok ama bu kadar iyi oynayarak yenildiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, ligden düşmemek için mücadele ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbulspor olarak sezon sonuna kadar hesabımızı yaptık. 3-4 maç kazanabilirsek inşallah ligde kalabiliriz. Bunun için herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. İşimiz kolay değil biliyoruz ama mücadelemiz sürecek. Bu oyun umarım devam eder. Bu oyunla beraber ligde kalmayı hedefliyoruz.”

(AA)

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