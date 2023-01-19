Mutfağın vazgeçilmez sebzesi olan domates pek çok rahatsızlığa iyi geldiği için uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Domates tüm öğünlerde ve yemeklerde tüketilebildiği gibi içeriğinde A,B,C vitaminleri yönünden de zengindir. Peki, Domatesin faydaları neler? Domates neye iyi gelir?

Domates yüksek miktarda C vitamini içermektedir. Kalp ve damar sağlığını korumak, kemikleri desteklemek ve kanseri önlemek için tavsiye edilen gıdalar arasında ilk sıralarda yer alan domates Patlıcangiller ailesinin en faydalı üyesidir. Peki, Domatesin faydaları neler? Domates neye iyi gelir?

DOMATESİN FAYDALARI NELERDİR?

-C vitamini yönünden zengin olan domates bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve grip benzeri virütik hastalıklara karşı korur.

-Domates mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı giderir.

-Kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan domates aynı zamanda felç riskini de en az indirger.

-Domates kolesterolü düşürür, yağ asitlerini dengeler.

-Domates safra ve böbrek taşlarının düşürülmesine destek olur.

-Domateste bulunan likopen kolesterolü düşürür, akciğer, rahim, prostat, serviks, göğüs kanserlerine karşı koruyucu özelliği vardır.

-Domates damar sertliğine iyi gelir.

-Domates, yağ yakımını yüzde 30 arttıran aminoasitlerin salgılanmasını tetikler.

-Domates, cilde tazelik kazandırır.

-Kalori kontrolü yaparken domates vücudun mineral ve vitamin eksikliğini giderir.

-Likopen içeriğinden faydalanmak için domatesi kabuğunu soymadan tüketilmesi önerilir.