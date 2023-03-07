﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak

Ekonomi Gazetesi'nden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre,Tarım ve Orman Bakanlığının domates ihracatına getirdiği yasağı Ticaret Bakanlığı kaldıracak. Ancak bunun için mevzuat değişikliğine ihtiyaç var.

Resmî Gazete’nin 27 Ocak 2022 tarihli sayısında yayınlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ” ile Tarım ve Orman Bakanlığına 20 tarım ürününde ihracat ile ilgili düzenleme yetkisi verildi. Bu ürünlerden birisi de domatesti. Bakanlık bu yetkiye dayanarak 2 Mart 2023 tarihi itibariyle domates ihracatına yasak, kısıtlama getirdi. Bu yetki daha önce Ticaret Bakanlığındaydı.

YETKİ DEĞİŞECEK YASAK KALKACAK

Domates ihracatındaki yasağa üreticilerden, ihracatçılardan, oda ve borsalardan büyük tepki gelince konu Bakanlar Kurulu’nda ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığında olan ihracatı düzenleme yetkisinin yeniden Ticaret Bakanlığına verilmesi kararlaştırıldı. Bunun için tebliğde değişiklik yapılması veya yeni bir tebliğ ile yetkinin Ticaret Bakanlığına verilmesi gerekiyor. Bu tebliğin en kısa zamanda Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. Tebliğ yayınlandıktan sonra domates ihracatındaki yasak kaldırılacak.

TARIM BAKANLIĞI FİYATI ARTAN HER ÜRÜNE YASAK GETİRDİ

Resmî Gazete’ de 27 Ocak 2022’de yayınlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ” 1995 yılında Tansu Çiller hükümetinin aldığı 95/7623 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayandırılarak yayınlandı. Tebliğ ile 20 tarımsal üründe dönemsel ihracat düzenlemesi Tarım ve Orman Bakanlığına verildi. Bu düzenleme ile gıda fiyatlarını düşürmek için 20 üründe ihracatın belli dönemler kısıtlanması öngörüldü.

Bu tebliğin çıkarılmasının gerekçesi yine yüksek gıda fiyatlarıydı. O günlerde CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan, AKP milletvekilleri ile yaptığı toplantılarda gıda enflasyonunun düşürülmesi için tarım ürünleri ihracatına kısıtlanması gündeme gelmişti. Milletvekillerinin: “Gıda fiyatları çok yüksek, elimizdeki ürünleri ihraç ediyoruz. İhracat yasaklanırsa içerde ürün bollaşır ve fiyat düşer” dedikleri için bu tebliğin çıkarıldığı ifade edilmişti.