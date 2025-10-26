Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica ile oynadığı maçta sakatlanan Jhon Duran, iyileşmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçıyla geri dönmüştü. Stuttgart maçının 87. dakikasında oyuna dahil olan Jhon Duran'ın Gaziantep FK maçında da süre alacağı kaydedildi. Domenico Tedesco, Jhon Duran'ı yarınki maçın ikinci yarısında sahaya sürecek.

Domenico Tedesco'dan büyük sürpriz! - Resim : 2

JHON DURAN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE İLK 11'DE

Domenico Tedesco'nun Jhon Duran'da asıl hedefi Beşiktaş derbisi. Genç teknik adamın, Kolombiyalı golcüyü derbide ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı iddia edildi.

