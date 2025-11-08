Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefinde olan Youssef En-Nesyri son oynanan Viktoria Plzen maçında da etkisiz bir görüntü çizmişti. Bu sezon bir türlü istenen seviyeye gelemeyen tecrübeli oyuncu için sürpriz bir karar çıktı.

DOMENICO TEDESCO YOUSSEF EN-NESYRI'YE KULÜBEYİ GÖSTERDİ

Domenico Tedesco, Viktoria Plzen maçında net bir fırsattan da yararlanamayan En-Nesyri'yi kulübeye çekme kararı aldı. Tedesco'nun ileri uçta artık Jhon Duran'a görev vereceği kaydedildi.

Uzun süreli sakatlığını atlatmasının ardından yavaş yavaş form tutan Jhon Duran, Viktoria Plzen maçında da oyuna girdikten sonra etkili bir oyun sergilemişti.