Döndü ne demek? Döndü isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Döndü de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Döndü ne demek? Döndü isminin anlamı nedir?