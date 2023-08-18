Döndü adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Döndü isminin anlamını araştırıyor. Peki, Döndü ne demek? Döndü isminin anlamı nedir?
DÖNDÜ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Döndü ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Gittiği yerden geri gelen.
- Din değiştiren, dönme.
- Henüz evlenmemiş kız.
DÖNDÜ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Döndü ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Döndü ismini koymak caizdir.