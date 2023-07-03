Dönence ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence ilk bölüm ne zaman?

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun başrollerinde yer aldığı Dönence dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Dönence ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence ilk bölüm ne zaman?