Dönerci dükkanına sızan yağları caddeye boşalttı. Yollar buz pistine döndü araçlar birbirine girdi

İstanbul Arnavutköy’de bir dönerci dükkanında stoklanan yağlar dükkana sızma yaptı. İşyeri çalışanları dükkanı temizlemek için yağı caddeye boşaltınca vatandaşlar ve araç sahiplerine zor anlar yaşadı. Bir araç kayarak başka bir araca çarparken çok sayıda kişi kayarak düştü. İlginç anlar kameraya yansıdı.

KAYNAK: İHA
Dönerci dükkanına sızan yağları caddeye boşalttı. Yollar buz pistine döndü araçlar birbirine girdi

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde gerçekleşti. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında stoklanan yağlar dükkana sızdı. Çalışanlar işyerini basan yağı temizlemek için su ve yağı caddeye boşalttı. Genç Osman Caddesi’nde bulunan yokuştan aşağıya akan yağ kısa süre sonra araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Park halinde olan bir otomobil hiçbir müdahale olmadan kayarak park halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yolda duramayarak yokuş boyunca kayarken bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekerek düştü. İlginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir vatandaşın elleriyle yoldan da destek alarak kenara çıkmaya çalıştığı görüldü. Belediye ekiplerine yapılan ihbar üzerine yola kumlama çalışması yapıldı ve cadde trafiğe kapatıldı.

Elleriyle yola tutundu, ayakta durmakta güçlük çekip yokuş boyu kaydı. Bazı vatandaşlar yola akan yağ nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Vatandaşların güçlük çektiği anlar cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bazı vatandaşların araçlarından indikten sonra ayakta duramadığı ve yokuş boyunca kaydığı görülürken bazı vatandaşlar ise elleriyle yoldan destek alarak kenara çıkmaya çalıştı. Bir çocuk ise bisikleti ile kaygan yolda yere düştü.

“BURASI BUZ PİSTİNE DÖNDÜ RESMEN”

Cadde üzerinden geçen ve yaşananları gören Ömürcan Yıldız, “Sabah saatlerinde dükkanımızı açtıktan sonra yerde bir kayganlık olduğunu fark ettik. Bir dönerci dükkanından geldiğini tespit ettik. Belediye ekipleri geldi ve yolda kumlama yaptı. Yokuş dik olduğu için kaza oldu bir araç olduğu yerde kaymaya başladı. Kumlama yapıltıktan sonra bir problem kalmadığını gördük. Pisliği dışarıya atmışlar yokuşta olunca burası buz pistine döndü resmen” şeklinde konuştu.

Yine cadde üzerinde düşmekten son anda kurtulan İrfan Saka isimli vatandaş, “Bunların denetlenmesi lazım buraya yağ dökülmüş çok tehlikeli bende düşüyordum az kalsın hem de ben engelli bir vatandaşım" ifadelerini kullandı.

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