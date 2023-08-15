Dördüncü kattan düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da 5 katlı apartmanın dördüncü katının penceresinden yere düşen zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Dördüncü kattan düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı apartmanın 4’üncü katın penceresinden yere düşen 10 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, Yeni Mahalle Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar apartmanın önündeki sokakta asfalt üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kız çocuğu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Binanın penceresinden düştüğü belirtilen çocuğun 10 yaşındaki zihinsel engelli Berire Yaman olduğu öğrenildi.

Ağır yaralı olarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk, yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

Engelli çocuğun evde yalnız başına olduğu esnada olayın yaşandığı ve sineklik ile camı açık olan pencereden düştüğü belirlendi. Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Berire Yaman'ın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Berire Yaman’ın bir Özel Eğitim Merkezi’ndeki orta ağır zihinsel engelli sınıfında öğrenci olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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