Fenerbahçe'den uzun süreli sakatlığının ardından iyi bir dönüş yapan ve Beşiktaş derbisinde attığı golle galibiyeti getiren isim olan Jhon Duran, sarı lacivertli takımda yakaladığı formu sürdürmek için Kolombiya Milli Takımı'ndan gelen davet sonrası affını istemişti.

DORGELES NENE DE AFFINI İSTEDİ

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene de milli takımından affını istedi. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Salzburg'dan büyük umutlarla transfer ettiği genç futbolcu Beşiktaş derbisinde yaptığı asistle dikkat çekmişti. Nene ligde oynanan son Kayserispor maçında da attığı iki golle galibiyette büyük rol oynadı. Son dönemde yakaladığı çıkışı devam ettirmek için var gücüyle çalışan yıldız oyuncu bu nedenle hazırlık maçında Ürdün ile karşılaşacak olan Mali Milli Takımı'ndan affını istediği aktarıldı.

