Dört büyük meleği soran muhabir bu cevabı aldı: Tanımıyoruz, buraların yabancısıyız

Bir sokak röportajında yoldan geçen kadınlara dört büyük melek soruldu. Kadınların muhabire cevabı izleyenleri güldürdü.

Dört büyük meleği soran muhabir bu cevabı aldı: Tanımıyoruz, buraların yabancısıyız

Sokak röportajlarına ilginç anlar yansımaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan iki kadına dört büyük melek olarak bilinen Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail soruldu.

Muhabirin "Dört büyük meleği soruyoruz" demesi üzerine kadınların verdiği cevap izleyenleri güldürdü.

Kadınlar muhabire, "Dört büyük melek mi? Biz hiç tanımıyoruz. Biz buraların yabancısıyız" ifadeleri ile yanıt verdi

4 BÜYÜK MELEK NEDİR?

CEBRAİL

Cebrail'in görevi peygamberlere vahiy getirmektir. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere ileten melektir. Bu görevini yerine getirirken ne bir eksik ne bir fazla tam şekilde yerine getirmektedir. Cebrail melekler arasında en büyüğü ve en üstünüdür.

AZRAİL

Azrail adlı meleğin görevi de canlıların ruhunu kabzetmektir ve almaktır. Ayrıca Azrail'e ölüm meleği de denmektedir. Bu meleklerden Cebrail (a.s) görevi peygamber efendimizin vefatından sonra son bulmuştur. Bu meleğin görevi kıyamet kopuncaya kadar bitmiştir.

MİKAİL

Mikail'in görevi doğa olaylarını idare etmektir. Nasıl bir kudrettir ki dünya üzerinde bir bölge de kar yağarken aynı zamanda havanın güneşli olmasıdır. Bu olay Allah'ın kudreti ile meleklere verilen gücün göstergesidir.

İSRAFİL

İsrafil'in görevi kıyamet günü sûr'a üflemek olacaktır. Bunun sonucunda dünya hayatı sona erecek ve sonsuz ahiret hayatı başlayacaktır.

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