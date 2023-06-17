Sokak röportajında zıt görüşlü karı-koca kavgası! Ekonominin çok iyi olduğunu iddia eden kocasını sorularıyla susturdu

AKP'li koca ile CHP'li karısının ironik sokak röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sokak röportajında zıt görüşlü karı-koca kavgası! Ekonominin çok iyi olduğunu iddia eden kocasını sorularıyla susturdu

Sosyal medyanın en çok ilgi çeken içerikleri arasında vatandaşın nabzını tutan sokak röportajları yer alıyor. Vatandaşlar kimi zaman muhabirlerin sorularına verdiği yanıtlarla değil kameralara yansıyan yaşananlar ile gündem oluyor.

Söz Vatandaşta isimli Youtube kanalının yaptığı bir röportajda AKP'li koca ve CHP'li kadının tezat oluşturan sözleri ile gündem oldu.

Aile içerisinde bolca ironi barındıran röportajda AKP'li adam "Vatandaş refah içinde mi diyorsun?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bak, arabaya bak, en düşük modeli ne? Bana onu göster."

Muhabir bunun üzerine "Herkeste var mı?" diye sordu. Adam "Herkeste var. Herkesin yastık altında parası var." diye cevapladı.

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"SORAR MISIN KENDİNDE VAR MI?"

O sırada adamın karısı röportaja dahil olarak "Eşim oluyor kendisi. Sorar mısın kendinde var mı? Olsa şu anda burada olur muyduk?" diye sordu.

Bu sözler üzerine adam "Evim var." yanıtını verdi.

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"TAPU MASRAFINA ALTININI NEDEN BOZDURUYORSUN DİYE SORSANA"

Kocasına tepki gösteren kadın "Boş boş anlatıyor. Kardeşim sen kendine bak." dedi.

Muhabirin "Karı koca mısınız?" sorusuna yanıt veren adam ise "Evet, ben AKP'ye atıyorum, o CHP'ye atıyor." diye cevap verdi.

Kadın ise "Neden aç sürünüyorsun o zaman desene bir. Bir suyu neden ikiniz içiyorsunuz diye sorsana bir. Tapu masrafına altınını neden bozduruyorsun diye sorsana bir. Ailende huzur var mı diye sorsana bir." diye konuştu.

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