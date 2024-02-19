Mahfi Eğilmez Türkiye’nin multienflasyona girdiğini açıkladı. Multienflasyon nedir?

Kaynak: Mahfieğilmez
Mahfi Eğilmez Türkiye’nin multienflasyona girdiğini açıkladı. Multienflasyon nedir?
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez Türkiye’nin acı gerçeğini açıkladı. Bu tabirleri gün içinde kullanılmasa da aslında hepsi en derinden yaşanıyor. Eğilmez Türkiye için multienflasyon uyarısında bulundu.

Mahfi Eğilmez kendi bloğunda 2001 krizi ile günümüz krizini karşılaştırdı. Eğilmez, yazısında yer verdiği enflasyon çeşitlerinin ve nedenlerinin Türkiye'de mevcut olduğunu söyleyerek "Buna multiflasyon (çoklu enflasyon) diyebiliriz. Multiflasyonu düşürebilmek için bir veya iki önlemden çok ötesi gerekir. Türkiye, 2001 krizine girdiğinde enflasyon oranı bugünküne yakındı" ifadelerini kullandı.
Eğilmez, enflasyonun tüm dünyada yükselmeye başlamasıyla beraber ortaya farklı enflasyon türlerinin çıktığını söyledi.
Bunlar: Skimpflasyon (kaliteyi düşürüp fiyatı aynı tutmak yoluyla yaratılan gizli enflasyon), shrinkflasyon (miktarı azaltıp fiyatı aynı tutmak yoluyla yaratılan gizli enflasyon), greedflasyon (yüksek enflasyonun da ötesine geçerek yapılan fiyat artışlarının yol açtığı enflasyon) olarak sıralandı.
Türkiye’de bugünkü ortamda bu enflasyon türlerinin tamamı mevcut olduğunu söyleyen Eğilmez, bu duruma multiflasyon (çoklu enflasyon) denildiğini vurguladı.
Multiflasyonu düşürebilmek için bir veya iki önlemden çok ötesi gerektiğini söyleyen Eğilmez, kapsamlı bir program uygulamak ve geleceğe ilişkin beklentileri olumlu hale dönüştürecek adımları atmaktan geçtiğini söyledi.

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