﻿Çavuşoğlu duyurdu: Dörtlü 'Suriye zirvesi' bugün başlıyor

Editör: Osmancan Erok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'ın katılacağı bakan yardımcısı düzeyindeki dörtlü toplantının 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da yapılacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Oturumu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, Türkevi'nde bir grup Türk gazeteciyle dış politikadaki gelişmeler konusunda sohbet etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen Lavrov'un 6-7 Nisan'da yapacağı ziyarette, ikili ilişkilerin farklı boyutlarını görüşme imkanı bulacaklarını söyledi.

SURİYE ZİRVESİ BUGÜN BAŞLIYOR

Çavuşoğlu, "Rusya'nın ev sahipliği ve kolaylaştırıcılığında Suriye ile bir angajman süreci başladı biliyorsunuz. Daha sonra İran da bu sürece dahil oldu. Bazılarınız Mısır'ı ziyaretimizde vardı ve Mısır'da sizlere bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının ertelendiğini söylemiştik. Şimdi o toplantının tarihi netleşti. Bakan yardımcısı düzeyinde dörtlü toplantı, 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da gerçekleşecek." dedi.

Mısır ile normalleşme sürecinde de son zamanlarda hızlanma olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda şimdiye kadar zaten bir problem olmadığını, siyasi ilişkileri de tamamen normalleştirmek için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, liderler düzeyinde görüşme için her iki tarafın da tarih üzerinde çalıştığını belirterek, bunun uzaması durumunda büyükelçilerin tekrar atanmasıyla ilgili bir karar alınabileceğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Yunanistan ile ilişkilerde de olumlu bir hava yakalandığını söyleyen Çavuşoğlu, öncelikle bu olumlu havanın kalıcı olabilmesi için iki tarafın gerginliği artıran adımlardan kaçınması gerektiğini dile getirdi.

"ÇÖZEMEDİĞİMİZ SORUNLAR VAR"

Bakan Çavuşoğlu, "Anlaşamadığımız, üzerinde uzlaşamadığımız ya da çözemediğimiz tarihi sorunlar var. Bazıları karmaşık. Bunları çözme konusunda samimi bir çalışma ortamının olması lazım. Nasıl çözeceğiz, bu istişari görüşmeler artık istişari olmaktan çıkmalı, sonuç odaklı olmalı. Sorunların ne olduğu tespit edildi, dünyada herkes biliyor." diye konuştu.

Kıbrıs meselesi kapsamında adanın etrafındaki hidrokarbon zenginliklerinin hakça paylaşımı sorununa değinen Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün olmamasının her zaman bir gerginlik sebebi olduğunu söyledi.