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Türkiye’nin özetini bir videoda çıkardı. Sosyal medyada gündem oldu

Röportaj Adam hesabıyla bilinen Mahsun Karaca isimli sosyal medya fenomeni paylaştığı bir videoda Türkiye’nin yönetemediği göç politikasını ti’ye aldı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 13:26
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Türkiye'nin özetini bir videoda çıkardı

Türkiye’nin özetini bir videoda çıkardı. Sosyal medyada gündem oldu
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Yaklaşık 3 milyon takipçili Röportaj Adam isimli sosyal medya hesabını yöneten Mahsun Karaca paylaştığı video ile gündem oldu.

Karaca, paylaştığı videoda Türkiye’nin problemli konularının başında gelen düzensiz göçmenlerle ilgili bir video çekti. O videoda, gerçekte İstanbul Esenyurt’ta yaşanan bir haberin üzerine kurgu yaptı.

Esenyurt’ta yaşanan olayda, Ganalı emlakçının Kamerunlu kiracıyı dövdüğü anlar videonun başında yansıtıldı. Daha sonra ekrana çıkan ve bu durumla dalga geçen Mahsun Karaca, olayı bizzat gören Türk komşu olarak aktarıldı. Türkiye’nin özeti gibi verilen röportajda Karaca şunları söyledi: ‘’Ganalı emlakçı Kamerunlu kiracıya saldırıyor. Alt katta Suriyeliler var, onlar da mevzuya giriyor. Karşı binada Kenyalı var, beni de o haberdar etti. Karşı köşede manav var, Faslı. O da yanına Afgan terziyi alıp binaya geliyorlar. Hemen yan dairede de Iraklılar var. Bunlar da havaya ateş açıyorlar. Ortalık birden karışıyor. Polis geldi, onlar galiba Türk’tü’’ şeklinde ülkemizin geldiği durumun acı tespitini düşündürücü bir şekilde yapıyor.

GANALI EMLAKÇI KAMERUNLU KİRACIYA SALDIRIYOR

Videoya konu olan olay ise 2022 yılında yaşanmıştı. İstanbul Esenyurt’ta Ganalı bir emlakçı ile Kamerunlu bir kiracı arasında eve internet bağlatılmaması nedeniyle kavga çıktı. Emlakçı, kiracısı olan kadına saldırarak onu darp etti.

Show TV Ana Haber Bülteni’nde yer alan görüntülerde, emlakçının kadını saçından tutarak yere fırlattığı ve tekmelediği görüldü.

 

 

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