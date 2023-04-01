Savaştan kaçan Suriyeliden Türk halkına hadsiz mesaj “Onurlu milletlerin onurlu liderleri olur” dedi Erdoğan’ı destekleyeceğini söyledi

Sokak röportajında bir Suriyeli, Türk halkına hadsiz bir mesaj verdi.

Suriyeli, onurlu milletlerin onurlu liderleri olduğunu söyleyerek, Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtti.

Sokak röportajında bir vatandaşın, "Nedir onurlu olan Erdoğan'a desteklemek mi?" sorusuna cevap veren Suriyeli, liderin önemli olduğunu ve onurlu milletin onurlu lideri olması gerektiğini ifade etti. Suriyeli, "Fakirlik gelip gidici bir şey. Ama onurlu olmak daha önemli" dedi.

Başka bir vatandaşın "nerelisin?" sorusuna ise Suriyeli, "Ben kendim Suriyeliyim" yanıtını verdi.

Bunun üzerine başka bir vatandaş, "Senin Türk halkı ile ne alakan var, sen ülkenden kaçmış birisin" dedi. Ancak Suriyeli, "Ben Osmanlı torunuyum, benim dedelerim Osmanlı" diye yanıtladı.