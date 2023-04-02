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Askıya çıkan seçmen listesindeki ilk skandalı Timur Soykan Patlattı. Ataköy’deki listenin tamamında vatandaşlık alan Suriyeliler var

Yaklaşan seçimler öncesi seçmen listeleri askıya çıktı. Gazeteci Timur Soykan seçmen listelerindeki vatandaşlık alan Suriyelilerin yoğunluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Listede doğuştan Türk vatandaşı hiç kimsenin olmaması dikkat çekti.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 11:01
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Timur Soykan seçmen listelerindeki skandalı patlattı

Askıya çıkan seçmen listesindeki ilk skandalı Timur Soykan Patlattı. Ataköy’deki listenin tamamında vatandaşlık alan Suriyeliler var
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14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi seçmen listeleri askıya çıktı. Vatandaşlar listeleri kontrol ederken birçok vatandaşlık alan Suriyeli ve Iraklı’nın da seçimlerde oy kullanacağını gördü.

Gazeteci Timur Soykan bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Soykan’ın paylaştığı seçmen askı listesinin tamamının vatandaşlık alan yabancılardan oluştuğu görüldü. Soykan paylaşımında;

‘’Fotoğraftaki İstanbul Ataköy'de bir seçmen listesi ve doğuştan Türk vatandaşı yok. Soyadının ilk harfine göre sıralandığı listekilerin tamamı Türk vatandaşlığı alan Suriyeliler. Bir de lraklı var. Hepsinin adresi aynı caddede. Çünkü daire alan vatandaş oluyor’’ dedi.

Paylaşıma devam eden Soykan, sistemin nasıl işlediğini de anlattı. ‘’Bu kişiler, İstanbul Ataköy'de sahile bir duvar gibi dikilen Sea Pearl Rezidans'tan 250 bin ya da 400 bin dolara daire alarak vatandaş olmuş. Seçmen adresleri burası. Burayı inşa eden ise Sedat Peker ifşalarında da gündeme gelen, AKP'ye yakın Kuzu Grup’’ yazarak nasıl vatandaşlık satıldığını gözler önüne serdi.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN 1 MİLYON SURİYELİ OY KULLANACAK İDDİASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında, 1 milyondan fazla sığınmacının oy kullanacağını belirterek, “İstanbul’da sabahleyin seçime gideceksiniz oy sandığının başına gittiğinizde Türkçe bile bilmeyen ve ampule basmak için gelen birçok Arap göreceksiniz” demişti.

SURİYELİ SEÇMEN İDDİALARINI YALANLAYAMADI

Yüksek Seçim Kurulu'nun o dönemki Başkanı Muharrem Akkaya, Aralık ayında yaptığı açıklamalarda, "YSK'ya ait seçmen kütüğüne ilişkin raporlarda, Suriyeli seçmen sayısının 466 bin 105 olduğu" yönündeki haberlerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kurulun böyle bir rapor hazırlamadığını belirten Başkan Akkaya, "Seçmenleri doğum yerine göre kategorilendirdiğimiz bir çalışmamız da bulunmuyor" bilgisini vermişti.

Akkaya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sistemindeki verilerin sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncellendiğini anlatarak, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 47'nci maddesi gereğince bu listelerin, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere de verildiğini hatırlatan Akkaya, şunları söylemişti: 

"Seçmen kütükleri, sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncelleniyor. Yapılan incelemelerin ardından listeler 'Sandık Bölgesi Askı Listesi' haline getiriliyor. İtiraz ve incelemelerin de tamamlamasıyla seçmen kütüğü listesi kesinleştirilerek, sandık seçmen listesi son halini alıyor."

İlgili yasa maddeleri uyarınca, bugüne kadar sistemin böyle işlediğini belirten Akkaya, "YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir. Haberlerde iddia edildiği gibi bir raporumuz bulunmamaktadır" demişti.

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