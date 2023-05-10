Dörtlü zirve sona erdi

Suriye'nin geleceğine ilişkin Moskova'da yapılan dörtlü zirve sona erdi.

Dörtlü zirve sona erdi

Rusya Dışişleri Bakanlığından Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları arasında Moskova'da gerçekleştirilen dörtlü toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlar, Türkiye-Suriye ilişkilerinin geliştirilmesi için yol haritası belirlenmesi konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ GÖRÜŞÜLDÜ

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerinin normalleştirilmesi yönelik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında gerçekleştirilen dörtlü görüşme sona erdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından zirveye dair yapılan yazılı açıklamada bakanların Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir olduğu vurgulandı. Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı ve Astana Formatının resmi kararları uyarınca Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve her türlü terörizmle mücadeleye yönelik bağlılık yeniden teyit edildi.

Suriyelilerin vatanlarına gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesi de dahil olmak üzere Suriye'ye uluslararası yardımın genişletilmesi gerektiğinin altı çizildi" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ NORMALLEŞECEK

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi için yol haritası belirlenmesi konusunda da uzlaşıya varıldığı belirtilerek, "Bakanlar ayrıca dışişleri bakan yardımcılarına, savunma bakanları ve istihbarat birimlerinin çalışmalarıyla koordineli olarak Türkiye-Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yol haritası hazırlanması talimatı verilmesi konusunda mutabık kaldı" denildi. Bakanlar arasında temasların devam edeceği kaydedildi.

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