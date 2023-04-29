Dortmund liderliği Bayern'e sundu

Bundesliga'nın 30. haftasında deplasmanda Bochum'a puan kaybeden Dortmund ağır yara aldı.

Dortmund liderliği Bayern'e sundu

Editör: Ufuk Cingöz

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle biterken Dortmund zirvede çok önemli 2 puan kaybetti.

5. dakikada Losilla'nın golüyle yenik duruma geçen Dortmund 7'de Adeyemi ile hemen karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Dortmund tüm hatlarıyla Bochum kalesine yüklense de aradığı golü bulamadı ve 1 puanla sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

BAYERN KAZANIRSA LİDER OLACAK

Bu sonuçla Dortmund, 60 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Bayern'in Hertha'yı ağırladığı maçı kazanması halinde zirveyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bochum ise 28 puana yükseldi ve düşme hattının hemen üzerinde haftayı tamamladı.

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