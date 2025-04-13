Douvikas, Como'yu galibiyete taşıdı

Como’nun Yunan golcüsü Anastasios Douvikas’ın 34. dakikada attığı kafa golü, hem maça hem de Serie A’daki alt sıralar mücadelesine damga vurdu. Eski Torino oyuncusu Mergim Vojvoda’nın sağ kanattan yaptığı etkili ortayı değerlendiren Douvikas, Stadio Giuseppe Sinigaglia’da oynanan karşılaşmanın tek golünü kaydetti. Bu sonuçla Como, son haftalarda yükselişe geçen Torino’nun 14 maçlık form grafiğine de son vermiş oldu.

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, bu galibiyetle puanını artırarak düşme hattının üzerine rahat bir nefes aldı. Eksikler bakımından yalnızca Alberto Dossena kadroda yer almazken, genç yetenek Nico Paz yedek kulübesinde sakatlığı sebebiyle bekledi. Torino cephesinde ise eksik listesi oldukça kabarıktı. Samuele Ricci cezalıydı. Nikola Vlasic, Valentin Lazaro, Amine Salama, Zanos Savva, Alieu Njie, Duvan Zapata ve Perr Schuurs gibi kilit isimler sakatlık nedeniyle forma giyemedi.

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TORİNO'NUN ERKEN TEHDİTLERİ VE BUTEZ'İN DUVARI

Torino maça hızlı başladı. Özellikle Karol Linetty’nin ceza sahasına gelen uzun topta yaptığı kafa vuruşu, direğin hemen yanından auta çıktı. Bu pozisyon, Como savunması için erken bir uyarı niteliğindeydi. Diğer tarafta, genç oyuncu Assane Diao’nun köşeye yaptığı sert vuruşu Milinkovic-Savic başarıyla çeldi.

Lucas Da Cunha’nın kullandığı serbest vuruşta top köşeye yönelirken, Milinkovic-Savic yine sahneye çıkarak gole izin vermedi. Ancak bu pozisyonun hemen ardından gelen Douvikas’ın golü, ev sahibini öne geçirdi.

Como’nun baskısı devam etti. Alberto Moreno’nun ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşu da kaleci Milinkovic-Savic tek eliyle kornere gönderdi.

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ELMAS VE IKONE’DEN ETKİSİZ PERFORMANS

Maçın ikinci yarısında tempo daha da yükseldi. Eljif Elmas’ın yerden ortasında Che Adams topu dış vuruşla üstten auta yolladı. Jonathan Ikone ise dar açıdan yaptığı vuruşta yalnızca yan ağları bulabildi.

Elmas, ceza sahası dışından sert şutlarla şansını denedi ancak Jean Butez başarılı kurtarışlarıyla farkın kapanmasına engel oldu. Özellikle Gvidas Gineitis’in arka direkte Elmas’ın ortasına kayarak yaptığı vuruşta Butez, ayağıyla gole izin vermedi.

Como adına Edoardo Goldaniga’nın korner sonrası yaptığı kafa vuruşunu ise Milinkovic-Savic parmak uçlarıyla kornere gönderdi.

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SAKATLIK VE VAR KRİZİ MAÇA DAMGA VURDU

Como adına kötü haber, ikinci yarıda oyuna giren Sergi Roberto’nun 11 dakika sonra arka adalesini tutarak oyunu terk etmesiyle geldi. Tecrübeli oyuncunun sakatlığının ciddi olabileceği düşünülüyor.

Maçın son anlarında Torino'nun baskısı artarken, kalabalık ceza sahası içinde yaşanan karambolde Eljif Elmas’ın şutunu savunmacı Oliver Kempf vücudunu siper ederek engelledi.

Ancak en büyük olay uzatma dakikalarında yaşandı. Cristiano Biraghi, köşe vuruşunu kullanırken ayağı kaydı ve topa iki kez dokundu. Alieu Fadera topu uzaklaştırdı, dönen topu Ivan Ilic sert bir yerden şutla ağlara gönderdi. Gol, ilk anda geçerli sayıldı fakat VAR kontrolü sonucu iptal edildi. Hakem, Biraghi’nin topa çift vuruş yaptığına hükmetti ve kurallar gereği gol geçersiz sayıldı.

FABREGAS RAHATLADI, COMO UMUTLANDI

Bu galibiyet, Cesc Fabregas’ın takım üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Genç teknik adamın dokunuşlarıyla birlikte Como, hem oyun disiplinini artırdı hem de ligin alt sıralarından sıyrılma sinyalleri verdi. Douvikas’ın yükselen formu ve kaleci Jean Butez’in kurtarışları, takımın kazandığı 3 puanda başrol oynadı.

Como bu sonuçla puanını 34’e yükselterek küme düşme tehlikesinden uzaklaştı. Torino ise üst sıralardaki yerini sağlamlaştırma şansını kaybetti. VAR kararlarıyla gelen adrenalin ve sahadaki mücadele, Serie A’nın neden bu kadar takip edildiğini bir kez daha kanıtladı.