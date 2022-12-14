Kulak çınlamasıyla ilgili uzmandan uyarı

AA’da yer alan bilgilere göre, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çakır kulak çınlamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamarda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Çakır, aniden ortaya çıkan ve kişinin hayat kalitesini ciddi oranda düşüren kulak çınlamasının nedenleri ve tedavi yöntemlerini paylaştı. Çakır, kulak çınlamasının tek ya da çoğul tonlardan oluşabileceğini, yüksek ya da düşük perdeli, vızıltı, rüzgar sesi, çıtırtı, makine, ıslık ve dalga sesleri gibi şikayetlerle gelişebileceğini aktardı.

"ANKSİYETE VE STRES ŞİKAYETLERİN ARTMASINA NEDEN OLABİLİR"

Kulak çınlamasını önlemek için yapılması gerekenleri aktaran Dr. Öğr. Üyesi Çakır, şu bilgileri verdi:

"Yüksek gürültülere ani ve uzun süreli maruz kalmayın, sigara, obezite gibi önlenebilir çevresel faktörlere dikkat edin. Yüksek miktarda kahve ve kafein içeren gıdalar, enerji içecekleri tüketmeyin, alkol ve tuz tüketimini sınırlayın. Doktor tavsiyesi olmadan ilaç (aspirin, ağrı kesici ve benzeri) ve destek ürünleri kullanmayın. Diyabet, hipertansiyon ve tiroid bezi hastalığı bulunan kişiler kontrollerini aksatmamalı. Dış kulak yolunu yabancı cisimle karıştırmayın, baş boyun travmalarına karşı dikkatli olun. Kişinin günlük hayatını etkileyen ve uzun süre devam eden her kulak çınlaması hekim kontrolünden geçmelidir. İşitme kaybı, baş dönmesi ile birlikte olan kulak çınlamalarında ve objektif tinnitus olan hastaların KBB hekimlerine görünmeleri gerekir."

Kulak çınlamasını önlemek için öncelikle zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini belirten Çakır, "Sigara kullanıyorsanız bırakmanız gerekir. Bu duruma ilk yakalandığınız zamanlar stres ve endişeniz yüksek olabilir. Anksiyete ve stres aynı zamanda şikayetlerinizin artmasına neden olacağı için günlük olarak kendinize rahatlama seansları oluşturun. Bu seanslarda nefes egzersizleri, yoga, meditasyon uygulayabilirsiniz. İyi ve yeterli uyku da semptomların azalmasına neden olur." ifadelerini kullandı