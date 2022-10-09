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Kimileri yemeye ekmek bulamazken kimileri diş mücevheri derdinde

Diş Hekimi Dr. Ömer Ekiz, bir döneme damgasını vuran ve ‘grillz’ adıyla da bilinen diş mücevheri trendinin geri döndüğünü açıkladı. Dr. Ekiz, nasıl uygulandığı hakkında da bilgi verdi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 14:45
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Dr. Ömer Ekiz: Diş mücevheri trendi yeniden yükselişte

Kimileri yemeye ekmek bulamazken kimileri diş mücevheri derdinde
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Dr. Ömer Ekiz, 80'lere damga vuran diş mücevheri trendinin geri döndüğünü belirterek şunları söyledi:

“Dişlere takılıp çıkarılabilen mücevherli aksesuarlar diğer adıyla grillz, ilk olarak 1980'li yıllarda New York'ta hip-hop sanatçıları tarafından takılmaya başlandı ve zaman içinde yayıldı. Madonna, Beyonce, Katy Perry gibi dünyaca ünlü yıldızların da etkisiyle bu aksesuarlar gençler tarafından da tercih edildi. Bir ara popülerliğini kaybetse de bu aralar grillz taleplerinde artış var. “

 

'İSTENİLDİĞİ ZAMAN TAKIP ÇIKARABİLİR''

Diş mücevherinin nasıl uygulandığı hakkında da bilgi veren Dr. Ekiz, ''Ölçü alımı için farklı metotlar kullanılabilir. Dijital ölçü, bir ağız içi tarayıcısı ve bilgisayar yardımıyla yapılır. Diğer bir ölçü alma yöntemi ise silikon temelli diş ölçümüdür. Alınan ölçülerden model elde edilir. Elde edilen modelden sonra grillz yapılacak madde seçilir ve üretimi yapılır. Ardından diş hekimi tarafından dişe uygulanır. Grillz'ler genellikle takıp çıkarmalı olduğu için kişi istediği zaman kullanma şansına sahiptir.”diye konuştu.

''ALTIN VE GÜMÜŞ DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR''

Çok sayıda grillz alternatifi olduğunu söyleyen Dr. Ömer Ekiz, “Herhangi bir figür, harf, rakam ya da mücevher rengi tercih edilebilir. Bu uygulama bir veya birden fazla dişe de yapılabilir. Tasarım olarak oldukça esnek seçenekleri bulunur” şeklinde konuştu. Dr. Ekiz, sözlerine şunları ekledi:

“Grillz yapılacak madde, kişinin isteğine göre belirlenir. Mücevherat olabileceği gibi metal bir malzemeden de yapılabilir. En çok kullanılan malzemeler ise altın, gümüş ve dişe zararı olmayan metallerdir''
İHA

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