Mayıs ortasında Ardahan'da tipi

Kaynak: Haber Merkezi
Mayıs ortasında Ardahan'da tipi
Mayıs ayının ortasında Ardahan, Küçük Sütlüce Köyü'nden gelen kar yağışı ve tipi görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyenleri şaşırtan bu görüntüler kısa sürede viral oldu.

Mayıs ayının ortasında olmamıza rağmen Ardahan'ın Küçük Sütlüce Köyü'nden gelen kar yağışı ve tipi görüntüleri, sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Yaz aylarına adım atmak üzere olduğumuz bu dönemde beklenmedik kar yağışı, köyde yaşayanları ve görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.

Küçük Sütlüce Köyü'nde kaydedilen videolarda, yoğun kar yağışının ve tipi şeklinde esen rüzgarların etkisi net bir şekilde görülüyor. Beyaz örtüye bürünen köy, kış manzaralarını aratmadı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, kısa sürede viral oldu ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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