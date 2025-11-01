Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray bu akşam sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Dev karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

DRIES MERTENS AYLAR SONRA RAMS PARK'A DÖNÜYOR

Karşılaşma öncesi hazırlıklar sona ererken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Kaya Temel'in haberine göre; Dries Mertens ve ailesi, derbiyi stattan takip edecek.

Geçtiğimiz sezonun sonunda futbol kariyerini sonlandıran Dries Mertens, ayrılığının ardından ilk kez stada gelecek.