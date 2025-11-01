Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray bu akşam sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Dev karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildiGalatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildiSpor

Dries Mertens geri dönüyor! - Resim : 2

Dünya devi Victor Osimhen'e talip oldu! 140 milyon euroyu duyurdular: Herkes bu transferi konuşacakDünya devi Victor Osimhen'e talip oldu! 140 milyon euroyu duyurdular: Herkes bu transferi konuşacakSpor

DRIES MERTENS AYLAR SONRA RAMS PARK'A DÖNÜYOR

Karşılaşma öncesi hazırlıklar sona ererken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Kaya Temel'in haberine göre; Dries Mertens ve ailesi, derbiyi stattan takip edecek.

Geçtiğimiz sezonun sonunda futbol kariyerini sonlandıran Dries Mertens, ayrılığının ardından ilk kez stada gelecek.

Trabzonspor maçına saatler kala Galatasaray'a büyük müjde!Trabzonspor maçına saatler kala Galatasaray'a büyük müjde!Spor
Heyecan dorukta! Okan Buruk'tan şaşırtan tercih: İşte Galatasaray ve Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'leriHeyecan dorukta! Okan Buruk'tan şaşırtan tercih: İşte Galatasaray ve Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'leriSpor
Galatasaray-Trabzonspor rekabetinden rakamlar: Son 6 maçı kazandılarGalatasaray-Trabzonspor rekabetinden rakamlar: Son 6 maçı kazandılarSpor