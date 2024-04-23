Drift yapan sürücüye cezai İşlem. 32 bin lira ceza ve 2 ay ehliyetine el konuldu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Gültepe Mahallesi'nde drift yaparak seyreden sürücü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti ve sürücünün kimliğini tespit etti.

U.A. isimli sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 32 bin 233 TL ceza ile cezalandırıldı ve 2 ay süreyle ehliyetine el konuldu. Sürücünün drift yaparken çekilen görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu olay, trafik kurallarına uymayan sürücülere verilen cezaların caydırıcı niteliğini bir kez daha gözler önüne serdi.