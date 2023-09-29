D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile ABD’deki Türkevi’nde gerçekleştirdiği toplantıda Musk’a “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabını hediye etti.

Olay sonrası Erdoğan’ın kitabı tekrar gündeme geldi. Sürdürülebilir ve adil bir dünya için BM’ye düşen görevlere ve dünyadaki adaletsizliğe dikkat çekilen kitap ilk çıktığı gündem beri Aydın Doğan’dan ATV ve Sabah’ın da sahibi olduğu Turkuvaz Medya grubunda olan D&R mağazalarında ‘en çok satanlar’ rafında yer alıyor.

Raftan uzun süre indirilmeyen kitap şu anda Zorlu ve Aqua AVM’de yer alan D&R mağazası başta olmak üzere pek çok D&R mağazasında Miraç Çağrı Aktaş’ın ‘Senden Bir Tane Daha Yok’ adlı kitabının üst rafında sergileniyor. Kitabın hemen yanında yer alan bir diğer kitabın adı ise, Joseph Murphy’nin “Bilinçaltının Gücü” adlı kitap

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