D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

D&R, Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabı için gerçekleştirdiği algı operasyonundan vazgeçti. Yeniçağ yazarı Tolga Şahin’in D&R’ın oyununu deşifre etmesi sonrası, kitap rafları değiştirildi.

Zorlu ve Aqua AVM’de yer alan D&R mağazasında eski düzende Erdoğan’ın kitabının hemen altında Miraç Çağrı Aktaş’ın ‘Senden Bir Tane Daha Yok’ adlı kitabı yer alırken Kitabın hemen yanında da Joseph Murphy’nin “Bilinçaltının Gücü” adlı kitabı yer alıyordu.

Yeni düzende ise, Erdoğan’ın kitabının yanına futbolcuların hayat hikayelerini anlatan kitaplar konuldu. Erdoğan’ın kitabının hemen yanında Ahmet Koyuncu’nun Icardı kitabı konulurken Miraç Çağrı Aktaş’ın ‘Senden Bir Tane Daha Yok’ adlı kitapla Erdoğan’ın kitabı arasına yine Ahmet Koyuncu’nun Dzeko adlı kitapları yerleştirildi. Erdoğan’ın kitabının çaprazına ise, “Seni Yoran Her şeyi Bırak” adlı kitap konuldu.

Miraç Çağrı Aktaş’ın ‘Senden Bir Tane Daha Yok’ adlı kitabının yanına ise, Celal Şengör’ün “Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor” adlı kitabı konuldu.