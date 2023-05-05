DSÖ açıkladı. Korona artık bitti

Dünya Sağlık Örgütü Cuma günü yaptığı açıklamada, 6,9 milyondan fazla insanın hayatının sonlanmasına neden olan ve küresel ekonomiyi bozan Kovid-19'un salgınının artık küresel bir acil sağlık durumunu oluşturmadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgınının artık küresel bir acil sağlık durumu oluşturmadığını duyurdu.

OCAK 2020'DE 'KÜRESEL ACİL DURUM' VERİLMİŞTİ

DSÖ, 30 Ocak 2020'de salgın nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etmiş, 11 Şubat 2020'de yeni tip koronavirüse "Covid-19" adının verildiğini açıklamıştı.

Üç yılı aşkın sürede dünya çapında 6,9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Covid-19 salgınının 'küresel acil durum' ilan edilmesi söz konusu halk sağlığı tehdidiyle uluslararası düzeyde mücadele edilmesine odaklanılmasına yardımcı olmuş, aşı ve tedavi konularında işbirliği yapılmasını da teşvik etmişti.

DSÖ'nün verilerine göre, dünya çapında haftada 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Ocak 2021, salgının tepe noktasına vardığı dönem olmuştu. 24 Nisan 2023 haftasında ise dünyada 3 bin 500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.