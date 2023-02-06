DSÖ'den deprem açıklaması: Acil sağlık ekibi aktifleştirildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “DSÖ’nün acil sağlık ekipleri, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremden etkilenen yaralılara ve savunmasız kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için aktifleştirildi. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte” dedi.

Reuters'da yer alan habere göre, DSÖ'nün Doğu Akdeniz Bölge Acil Durum Direktörü Rick Brennan, "Ölü sayısının önemli ölçüde artmasını bekleyebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Brennan yaptığı açıklamada, "Çok sayıda bina çöktü ve depremin merkez üssü çevresinde bu sayı daha da artacak" ifadesinde bulundu.

Brennan, "Az hasarlı ancak işlevselliğini koruyan binalar, artçı sarsıntılar sebebiyle çökebilir" uyarısında bulundu.