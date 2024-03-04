DSP İstanbul adaylarını tanıttı!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, İstanbul örgütü ile bir araya gelerek belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı. Partisinin demokrasiye, ülkeye ve millete sahip çıkmak için mücadele ettiğini belirten Aksakal, Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu ve bu coğrafyanın önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Atatürk’ün öğretileri ve Bülent Ecevit’in milliyetçi duruşuyla bu yolda ilerlediklerini vurgulayan Aksakal, “Cumhuriyetkent” projesini hayata geçirmek için çalışacaklarını belirtti.

Yerel seçimlere dair de konuşan Aksakal, birlikte Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşıma çağrısı yaptı ve partisinin Türkiye genelinde adaylarını çıkardığını dile getirdi.

İstanbul’un sorunlarına odaklanarak, plansız kentleşme ve ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Aksakal, devlet mekanizması, merkezi idare ve yerel yönetimlerin işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Aksakal, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin savunucusu olduklarını vurgulayarak, Atatürkçülük, vatanseverlik ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma çağrısı yaptı.

Aksakal, Demokratik Sol Parti’nin çatısı altında birleşme çağrısı yaparken, seçmenlere partilerine destek vermelerini ve ülkenin geleceğini birlikte taşımalarını istedi.

İstanbul Büyükşehir ve 38 ilçe adayları şu şekilde:

Nesim PAKIR - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı

Mustafa Gürkan ÖZGGÜRKANLI - Adalar Belediye Başkan adayı

Celal HACIBAYRAMOĞLU - Arnavutköy Belediye Başkan adayı

Erdem DERELİ - Ataşehir Belediye Başkan adayı

Nihal YÜZAK - Avcılar Belediye Başkan adayı

Yeliz CEYLAN - Bağcılar Belediye Başkan adayı

Sema Men - Bahçelievler Belediye Başkan adayı

Sercan YILDIRIM - Bakırköy Belediye Başkan adayı

Musa Batuhan CEYLAN - Başakşehir Belediye Başkan adayı

Adem KOCABAŞ - Bayrampaşa Belediye Başkan adayı

Erol ÖZBERK - Beşiktaş Belediye Başkan adayı

Yakup ÇARBUĞA - Beykoz Belediye Başkan adayı

Behçet ÖZDEMİR - Beylikdüzü Belediye Başkan adayı

Ümit BAHÇACI - Beyoğlu Belediye Başkan adayı

Şeyhmus ÇELİK - Büyükçekmece Belediye Başkan adayı

Hakan AKAGÜNDÜZ - Çatalca Belediye Başkan adayı

Şahabettin Gönültaş - Çekmeköy Belediye Başkan adayı

Mehmet ORDU - Esenler Belediye Başkan adayı

İpek SÜT - Esenyurt Belediye Başkan adayı

İbrahim BAYRAKTAR - Eyüpsultan Belediye Başkan adayı

Bekir Yekta ŞENOL - Fatih Belediye Başkan adayı

Özal KARATAŞ - Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı

Samet SARIASLAN - Güngören Belediye Başkan adayı

Barış KAZANCI - Kadıköy Belediye Başkan adayı

Aşkın DEDE - Kağıthane Belediye Başkan adayı

Mehmet ALBAYRAK - Kartal Belediye Başkan adayı

Fatma Meltem MERCAN - Küçükçekmece Belediye Başkan adayı

Eren KAYAALP - Maltepe Belediye Başkan adayı

Faruk Can YILDIZ - Pendik Belediye Başkan adayı

İhsan TOPÇU - Sancaktepe Belediye Başkan adayı

Alaeddin PINARBAŞI - Sarıyer Belediye Başkan adayı

Yahya Aydın ÇOMAK - Sultanbeyli Belediye Başkan adayı

Hüseyin YAYLACIOĞLU - Sultangazi Belediye Başkan adayı

Ayten EREZ - Şile Belediye Başkan adayı

Mahmut KAYMAK - Şişli Belediye Başkan adayı

Güngör ÇELİK - Tuzla Belediye Başkan adayı

İbrahim DENİZ - Ümraniye Belediye Başkan adayı

Erdal TÜFEKÇİ - Üsküdar Belediye Başkan adayı

Ekrem KOÇAR - Zeytinburnu Belediye Başkan adayı