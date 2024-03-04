DSP İstanbul adaylarını tanıttı!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, İstanbul örgütü ile bir araya gelerek belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı. Partisinin demokrasiye, ülkeye ve millete sahip çıkmak için mücadele ettiğini belirten Aksakal, Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu ve bu coğrafyanın önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.
Atatürk’ün öğretileri ve Bülent Ecevit’in milliyetçi duruşuyla bu yolda ilerlediklerini vurgulayan Aksakal, “Cumhuriyetkent” projesini hayata geçirmek için çalışacaklarını belirtti.
Yerel seçimlere dair de konuşan Aksakal, birlikte Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşıma çağrısı yaptı ve partisinin Türkiye genelinde adaylarını çıkardığını dile getirdi.
İstanbul’un sorunlarına odaklanarak, plansız kentleşme ve ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Aksakal, devlet mekanizması, merkezi idare ve yerel yönetimlerin işbirliği yapması gerektiğini belirtti.
Aksakal, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin savunucusu olduklarını vurgulayarak, Atatürkçülük, vatanseverlik ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma çağrısı yaptı.
Aksakal, Demokratik Sol Parti’nin çatısı altında birleşme çağrısı yaparken, seçmenlere partilerine destek vermelerini ve ülkenin geleceğini birlikte taşımalarını istedi.
İstanbul Büyükşehir ve 38 ilçe adayları şu şekilde:
Nesim PAKIR - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Mustafa Gürkan ÖZGGÜRKANLI - Adalar Belediye Başkan adayı
Celal HACIBAYRAMOĞLU - Arnavutköy Belediye Başkan adayı
Erdem DERELİ - Ataşehir Belediye Başkan adayı
Nihal YÜZAK - Avcılar Belediye Başkan adayı
Yeliz CEYLAN - Bağcılar Belediye Başkan adayı
Sema Men - Bahçelievler Belediye Başkan adayı
Sercan YILDIRIM - Bakırköy Belediye Başkan adayı
Musa Batuhan CEYLAN - Başakşehir Belediye Başkan adayı
Adem KOCABAŞ - Bayrampaşa Belediye Başkan adayı
Erol ÖZBERK - Beşiktaş Belediye Başkan adayı
Yakup ÇARBUĞA - Beykoz Belediye Başkan adayı
Behçet ÖZDEMİR - Beylikdüzü Belediye Başkan adayı
Ümit BAHÇACI - Beyoğlu Belediye Başkan adayı
Şeyhmus ÇELİK - Büyükçekmece Belediye Başkan adayı
Hakan AKAGÜNDÜZ - Çatalca Belediye Başkan adayı
Şahabettin Gönültaş - Çekmeköy Belediye Başkan adayı
Mehmet ORDU - Esenler Belediye Başkan adayı
İpek SÜT - Esenyurt Belediye Başkan adayı
İbrahim BAYRAKTAR - Eyüpsultan Belediye Başkan adayı
Bekir Yekta ŞENOL - Fatih Belediye Başkan adayı
Özal KARATAŞ - Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı
Samet SARIASLAN - Güngören Belediye Başkan adayı
Barış KAZANCI - Kadıköy Belediye Başkan adayı
Aşkın DEDE - Kağıthane Belediye Başkan adayı
Mehmet ALBAYRAK - Kartal Belediye Başkan adayı
Fatma Meltem MERCAN - Küçükçekmece Belediye Başkan adayı
Eren KAYAALP - Maltepe Belediye Başkan adayı
Faruk Can YILDIZ - Pendik Belediye Başkan adayı
İhsan TOPÇU - Sancaktepe Belediye Başkan adayı
Alaeddin PINARBAŞI - Sarıyer Belediye Başkan adayı
Yahya Aydın ÇOMAK - Sultanbeyli Belediye Başkan adayı
Hüseyin YAYLACIOĞLU - Sultangazi Belediye Başkan adayı
Ayten EREZ - Şile Belediye Başkan adayı
Mahmut KAYMAK - Şişli Belediye Başkan adayı
Güngör ÇELİK - Tuzla Belediye Başkan adayı
İbrahim DENİZ - Ümraniye Belediye Başkan adayı
Erdal TÜFEKÇİ - Üsküdar Belediye Başkan adayı
Ekrem KOÇAR - Zeytinburnu Belediye Başkan adayı