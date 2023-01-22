Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin bir saatlik konser ücretini duyanlar kekeme oldu

Dubai'deki Atlantis The Royal'in lansmanı yıldızlarla dolu bir etkinliğe sahne oldu. Ancak açılışın yıldızı, 2018'den bu yana konser vermeyen Beyonce oldu.

Beyonce, dün akşam sadece VIP isimlere yönelik özel bir kutlamayla açılan lüks otelde konser verdi. Dört yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıkan 41 yaşındaki şarkıcı, bir saatlik konser için 24 milyon dolar (450 milyon TL) aldı.

Beyonce, performansıyla geceye katılanları eğlendirirken, Kendall Jenner, Jay-Z, Rebel Wilson ve Ellen Pompeo gibi isimler de açılış partisinde göz doldurdu.

82 BİN DOLARLIK SÜİTTE KALDI

Konser için Dubai'ye giden Beyonce ve ailesinin kaldığı Royal Mansion isimli süitin fiyatının yaklaşık 82 bin dolar olduğu açıklandı. 22’nci katta bulunan süitte sinema odası, koruma odası ve kendisine ait bir yüzme havuzu bulunuyor. Daha fazla odaya ihtiyaç duyulması durumunda bu süitin yanındaki 15 oda da tutulabiliyor.