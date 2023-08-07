Ünlü şarkıcıdan hayranlarına metro jesti. Binlerce dolar ödedi

'Renaissance' adlı son albümü için dünya turnesine çıkan Beyonce, geçtiğimiz gün konserinden sonra yaşanan bir olayla gündeme geldi. Şarkıcı, hava koşulları nedeniyle geç başlayan konserinden sonra hayranları için büyük bir 'metro jesti' yaptı.

Ünlü şarkıcıdan hayranlarına metro jesti. Binlerce dolar ödedi

Editör: Ersoy ÖZDEM

R&B müziğin kraliçesi Beyonce, 4 Nisan 2008 tarihinde Jay Z ile nikah masasına oturmuştu. Blue, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunan Beyonce'un tahmini kişisel servetinin 500 milyon dolardan fazla olduğu sanılıyor.

Daha önce de ilginç istekleriyle gündeme gelen ABD’li şarkıcı Beyonce’nin, geçtiğimiz günlerde başkasının kullandığı tuvalete oturmak istemediği için tüm konserlerinde kendi Klozet kapağını yanında götürdüğü ortaya çıktı.

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KLOZET KAPAKLARI ÜZERİNDE İSMİ YAZIYOR

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Beyonce’nin klozet kapakları üstünde isminin yazdığı kutularla tüm konserlerinde ekipmanlarla birlikte taşınıyor. Gazeteye konuşan bir kaynak, ünlü şarkıcının isteklerine alışkın olan ekip üyeleri için bunun çok da sürpriz olmadığını söylerken, üstüne şarkıcının ismi yazan tuvalet kutularını görenlerinse istemsizce güldüklerini söyledi.

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41 yaşındaki ünlü isim, son olarak önceki gün verdiği konserinden sonra yaşanan bir olayla gündeme geldi.

Şarkıcının önceki akşam Washington'da vereceği konseri, hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık iki saat ertelendi. Geç başlayan konserle ilgili hayranlar, şehir metrosunun saat 00.00'da hatları kapatması nedeniyle endişe duyduklarını açıklayınca Beyonce büyük bir jet yaptı.

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Beyonce, sevenlerinin evlerine güvenle dönebilmeleri ve metronun bir saat daha fazla açık kalması için 100 bin dolar ödedi. Edinilen bilgiye göre, 98 istasyonun tümü açık tutuldu.

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