Beyonce beyaz perdede seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Beyonce'un 7 yıl sonra ilk kez tek başına çıktığı turne olma özelliği taşıyan 'Rönesans' beyaz perdeye geliyor. 'Beyonce: Renaissance World Tour'un 1 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyor.

Beyonce beyaz perdede seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Beyonce'nin büyük ses getiren 'Rönesans' (Renaissance) adlı dünya turnesi, sinema filmi olarak beyaz perdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Film, 42 yaşındaki Amerikalı yıldızın dünya turnesinden görüntüler ve turnenin oluşturulma aşamasına ilişki belgesel tarzı bir anlatım içeriyor.

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Amerikan basını 'Beyonce: Renaissance World Tour' adlı filmin gösterim tarihinin kesin olmamakla birlikte 1 Aralık olabileceğini belirtti.

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Rönesans, "Kraliçe" lakaplı pop yıldızı Beyonce'nin, yedi yıl aradan sonra ilk kez tek başına çıktığı turne olma özelliğini taşıyor. 10 Mayıs'ta Stockholm'de başlayan turne, 27 Eylül'de New Orleans'ta sona erdi.

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