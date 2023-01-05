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Bu belirtiye çok dikkat edin. Kalp krizini bir sene önceden haber veriyor

Dudaktaki morluğun kalp krizini bir sene önceden haber verdiği belirtildi. Erken teşhisin ise diğer hastalıklarda olduğu gibi kalp krizinde de hayat kurtardığı vurgulandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:15
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Dudaktaki morluk kalp krizini bir sene önceden haber veriyor

Bu belirtiye çok dikkat edin. Kalp krizini bir sene önceden haber veriyor
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Vücuttaki belirtiler ölümcül hastalıkların habercisi olabiliyor. Bunlardan birisi olan dudaklarda meydana gelen morluk ise kalp krizini bir sene önceden haber verdiği bildirildi. Erken teşhisin ise bu konuda da hayat kurtardığının altı çizildi.

Kalp kapağı hastalıklarının bazı belirtileri: 

- Dudaktaki morluk

- Tıkanma hissi

- Nefes darlığı

- Hızlı yorulma

- Halsizlik

- Kalp çarpıntısı

Dudaktaki morluk, kararma ya da belirgin bir kahverenginin hâkimiyeti kalp hastalığı belirtileri arasında yer aldığı vurgulandı. Özellikle doğuştan gelen kalp deliklerinde kirli ve temiz kanın karışması sonucu bu tür morarma görülebileceğinin altı çizildi.

KALP KRİZİ NEDİR?

Göğsünüzde aniden ortaya çıkan ağrı ve sıkışma hissiyle başlayan kalp krizinde erken müdahale çok önemli. Erken müdahale hem hayati riskin azaltılmasını hem de kalp kasının zarar görmeden kurtulabilmesini sağlayabiliyor.

Diyabet, aşırı kilo, kötü beslenme ve hareketsizlik gibi kalp hastalıklarına yol açabilecek faktörlerde yapılacak olumlu değişiklikler, hastalığın ortaya çıkmasını geciktirebiliyor.

Kalp damarındaki plakların aniden yırtılması ve üzerine pıhtı oturması ile kalp damarı aniden tıkanabilir, sonuçta kalp kası oksijensiz kalır. Oksijensiz kalan kalp kası hücreleri bir süre sonra ölmeye başlar. Bu sürece kalp krizi = miyokart infarktüsü adı verilir.

KALBE ZARARLI BESİNLER

İşlenmiş gıdalar ve büyük miktarlarda tuz içeren, örneğin turşu, zeytin ve et suyu kalp sağlığınız için tehdit oluşturabilir. Fındık gibi bazı gıdalar, vücut için faydalı olan ve bunları yakıt olarak da kullanan çoklu doymamış yağlar içerir. Bu tür yağların günlük kalorinin yüzde 25-30'unu oluşturması tavsiye edilir. Özellikle paketli tatlılar, cipsler, dondurmalar ve şekerlemeler gibi atıştırmalıklar, tüketmekten kaçınmanız gereken başka bir gıda grubudur. 

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