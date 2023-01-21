'Gaz koklayın' diyen doktordan kalp krizine 'çözüm': Yahudi muskası

Daha önce "Kadınların çıkardığı bağırsak gazını koklamak sağlığa faydalıdır" diyen Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, bu sefer kalp krizine karşı Yahudi muskası tavsiye etti.



KALP KRİZİNE KARŞI TEFİLİN

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Küçükusta, "Yahudilerin sabah ibadetlerinde kollarına sıkıca sardıkları ve ‘tefilin’ adı verilen muskanın kalp krizlerinden doğabilecek zararları azaltmada etkili olabileceği bilimsel bir araştırmayla gösterildi." dedi.



"ZARARLARI EN AZA İNDİRİYOR" DEDİ

Küçükusta, sözlerine şöyle devam etti: "Araştırmaya göre, sabahları 30 dakika süreyle kollara sıkıca sarılan tefilinin yarattığı değişiklikler hem kalp krizi sırasında ortaya çıkan zararları hem de tıkanıklığın giderilmesinden sonra dokunun yeniden kanlanmasıyla ortaya çıkabilecek zararları en aza indirmede işe yarayabiliyor."







DÖNER SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, daha önce döner kuyruğundaki insanların fotoğrafını paylaşıp "Ülkemizde açlık var. Dönercinin içi lebaleb dolu ve dükkanın önünden yan sokağa uzayan kuyruk, halkın aç olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanmış ve büyük tepki toplamıştı.



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