Aslı Tandoğan yıllar sonra itiraf etti! “Dudaktan Kalbe psikolojimi bozdu”

Oyuncu Aslı Tandoğan, BloombergHT ekranlarında yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu.

"İÇİMDEN HEM KIZIYORUM HEM AĞLIYORUM"

Aslı Şafak, Aslı Tandoğan'ın başrolünde yer aldığı Dudaktan Kalbe dizisi için "Londra'da yaşarken bir takıldım ben o diziye, ağlak Lamia, içimden hem kızıyorum hem ağlıyorum..." yorumunu yapınca, Aslı Tandoğan'dan yıllar sonra o dizi için itiraf geldi. Aslı Tandoğan ilk kez "Dudaktan Kalbe'yi çektikten sonra psikolojim bozuldu" dedi.

"YÖNETMEN BANA KIZIYORDU"

Aslı Tandoğan, tekrarları bile reyting listelerine giren Dudaktan Kalbe için "Ben de ne ağladım. Onu çektikten sonra psikolojim bozuldu. Sete gidiyorum, bütün sahnelerde ağlıyorum. Ağlamam gerekiyor, ağlayamıyorum, yönetmen bana kızıyor... Hala seyrediyorlar. Artık 5. tekrarını seyredenler var. Aşırı fanları var, benim için çok güzel bir şey..." dedi.

