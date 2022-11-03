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Aslı Tandoğan kızı için hem besteledi hem söyledi

Kızı Arya'nın doğum günü için beste yapan oyuncu Aslı Tandoğan şarkısını sosyal medya hesabından yayınladı. Tandoğan’ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. 

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:44
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Aslı Tandoğan kızı Arya için beste yaptı

Aslı Tandoğan kızı için hem besteledi hem söyledi
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Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, kızının doğum gününde bir sürprize imza attı. 

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun olan Aslı Tandoğan, kızı arya için bestelediği şarkısını, kızının doğum gününde sosyal medya hesabından paylaştı. 

"İYİ Kİ DOĞDUN RUHUMUN MIKNATISI"

Tandoğan paylaşımını ''İyi ki doğdun ruhumun mıknatısı deniz kızım… seni çok seviyorum… Bu şarkıyı annesi Arya için besteledi'' diyerek yaptı.

Tandoğan 2002 yılında "Gülüm" adlı dizisiyle oyunculuğa başladı.2005 yılında ilgiyle izlenen "Aşka Sürgün" dizisinde 'Dilan Şahvar' karakteriyle yıldızı parladı. 2007 yılında "Kabadayı" adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaştı. Ayrıca Dudaktan Kalbe'de Kınalı Yapıncak Lamia rolünü almıştır.

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