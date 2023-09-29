Düğmelice süpürge bitkisi

Dügümelice Süpürge halk arasında Yaban nanesi olarak da biliniyor. Peki, Düğmelice Süpürge’nin vücudumuza yararları neler? İşte ayrıntılar…

Düğmelice Süpürge bitkisinin diğer isimleri zampur, yaban yarpuzu, Yaban nanesi ve yaban kekiği olarak da biliniyor.

Yaprak ve tohumlarından yararlanılan bu bitki, dağ eteklerinde bulunuyor. Düğmelice süpürgenin yararları ise şöyle:

Görmeyi kuvvetlendirir.

Karaciğeri temizler.

Böbreklerin çalışmasını düzenler.Balgamı söktürür, kan tükürmenin önünü keser

Göğüs ve ciğer hastalıklarına şifa verir.

Boğaz ağrılarını giderir





