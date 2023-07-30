Edirne'de gelin ile damat düğün alanına vinçle indi

Edirne Keşan'da dünya evine giren çift, düğün yaratıcılığını yeni bir boyuta taşıdı. Vince bağlanmış platformun üzerine çıkan çift, 30 metre yükseldikten sonra kır düğünün yapılacağı alana indi.

KAYNAK: DHA
Edirne'de gelin ile damat düğün alanına vinçle indi

Edirne’nin Keşan ilçesinde Asya (25) ve Çağatay (30) Saçar çifti, düğün alanına, vince bağlanmış platformun üzerinde indi.

Keşan’da Asya ile vinç ve hafriyat şirketi sahibi Çağatay Saçar, dün akşam İspat Cami Mahallesi’ndeki kır bahçesinde düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Asya ve Çağatay Saçar çifti, 60 tonluk vince bağlanan platformun üzerinde yaklaşık 30 metre yüksekliğe çıktıktan sonra davetlileri selamlayarak düğün alanına indi. Davetliler bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Unutamayacağı bir an yaşadığını aktaran Asya Saçar, “İlginç bir tecrübe olacak. Sadece bir kez denedik. Heyecanlıyım. Heyecan verici ve hoş” diye konuştu.

Eşi Çağatay Saçar ise konuyla ilgili, “Biz Keşan’da vinç ve hafriyat firmasıyız. Düğüne yeni bir tat ve hareket katmak istedik. Türkiye’de bugüne kadar hiç olmayan bir şey gerçekleştirdik” dedi.

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