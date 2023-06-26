Düğün değil meydan savaşı. Emniyet güçlerine taşlı sopalı ve baltalı saldırı

Tekirdağ'da uyarılara rağmen gece yarısına kadar devam eden sokak düğününü durdurmaya gelen polis ekipleri, düğünde bulunanların taşlı, sopalı ve baltalı saldırısına uğradı. Polis ekipleri grubu dağıtmak için cop ve biber gazı kullandı.

Düğün değil meydan savaşı. Emniyet güçlerine taşlı sopalı ve baltalı saldırı

(İHA) Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine sokak düğününü sonlandırmak için olay yerine giden polis ekipleri, düğünde bulunan şahısların saldırısına uğradı.

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Polis ekiplerine taş, sopa, sandalye, cam şişe, balta ve satırlar ile saldıran şahısları kontrol altına almak için cop ve biber gazı kullanan ekipler, şahısları güçlükle kontrol altına aldı.

Olaylar esnasında biber gazından etkilenen ve şahısların saldırıları ile yaralanan polisler hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 5 kişi gözaltına alındı.

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POLİSE SALDIRI HASTANEDE DE DEVAM ETTİ

Gözaltına alınan şahıslar ile olay yerinde yaralanan polis ekiplerinin tıbbi müdahalelerinin yapılması için Çerkezköy Devlet Hastanesine giden polis ekipleri, gözaltına alınan şahısların yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Devlet hastanesinde bulunan polis noktasının camlarını kıran ve kapılarını tekmeleyen şahıslara ilk olarak hastane özel güvenlik birimi müdahale etti.

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Özel güvenliğin yetersiz kalmasıyla olay yerine takviye olarak gelen emniyet güçleri, gözü dönmüş zanlı yakınlarının saldırısına uğradı.

Olaylar esnasında 5 kişi gözaltına alınırken saldırganlardan bir tanesi polisler kendisini darp etmiş gibi göstermek için kafasını hastanenin kolon duvarına vurarak kendine zarar verdi. Olaylar hastanede bulunan jandarma ekiplerinin de müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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EMNİYET BİNASINDA TAŞKINLIK

Olay yerinde ve hastanede yaşanan olaylarda gözaltına alınan şahısların yakınları, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi önüne giderek taşkınlık çıkardı. Burada polis ekiplerine güçlük çıkartan vatandaşları dağıtan polis ekipleri zor anlar yaşadı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Düğün yerinde ve hastanede çıkan olaylarda toplam 10 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri kendilerine saldıran ve olay yerinden kaçan şahısların tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

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