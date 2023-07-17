Düğün evi kan gölüne döndü: 1 ölü 19 yaralı

Van’da düğünde husumetliler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Düğün evi kan gölüne döndü: 1 ölü 19 yaralı

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup, geçen hafta düğünde karşı karşıya geldi.

Gruplar arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar arasında husumet oluştu.

1 ÖLÜ, 19 YARALI

Geçen hafta taş ve sopalı kavgaya karışanlar, bugün de karşı karşıya geldi. Tekrar çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kurşunların isabet ettiği Vedat. D (17) yaşamını yitirirken, 19 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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