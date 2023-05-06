Düğün sevinci faciaya dönüştü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir otomobil düğüne giderken sulama kanalına devrildi. Otomobildeki 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Kayıp 1 kişiyi arama çalışması da devam ediyor.

Düğün sevinci faciaya dönüştü

(İHA) Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Üçdirek Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, düğüne giden ve içerisinde 4 kişinin olduğu Kerim Y.’nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak DSİ’ye ait sulama kanalına devrildi.

Akıntıya kapılan otomobili görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

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Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken, sudan çıkamayan Nadide Yılmaz ile Gülcan Yılmaz ise boğularak hayatını kaybetti. Akıntıya kapılarak kaybolan Şevket Baykuş’u bulma çalışmaları ise devam ediyor.

Olayı duyan şahısların yakınları ile vatandaşlar, bölgeye akın etti. Ekipler tarafından çıkartılan cesetler, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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