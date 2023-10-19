Düğünde arkadaşının silahından çıkan kurşunla ölmüş

Olay, 30 Eylül'de Şereflikoçhisar ilçesinin kırsal Akin Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Şenol Dursun, eski iş arkadaşının çocuğunun düğününe gitti. Mahalle meydanında yapılan düğünde davetliler arasında, eğlence amaçlı havaya tabancayla ateş açıldı. Bu sırada masada oturan Şenol Dursun, karnına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, hayatını kaybetti.



Jandarmanın yaptığı çalışmada, Şenol Dursun’un, arkadaşı Hüseyin Kaman'ın tabancasından çıkan kurşunla yaşımın yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Kaman, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.