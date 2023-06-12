Düğünde iki grup arasında yaşanan kavgada 1 kişi öldü

Zonguldak'ta akşam saatlerinde bir düğünde havaya ateş açma nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 25 yaşındaki Akın Kaçmak hayatını kaybederken olayda yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Düğünde iki grup arasında yaşanan kavgada 1 kişi öldü

(İHA) Edinilen bilgiye göre olay 20.50 sıralarında Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde yaşandı.

Düğünde havaya ateş açma sebebiyle başlayan tartışma düğün sonrası devam etti. İki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 25 yaşındaki Akın Kaçmak vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı.

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Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda O.K. (27) kesici aletle yüzünden, M.C.K. (18) ise sol ayağından silahla yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Hastane önünde bekleyişlerini sürdürürken Akın Kaçmak'ın acı haberiyle yıkılan ailesi sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden gencin amatör spor kulübünde futbolcu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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