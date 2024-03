D'S damat İtalya'da iki yeni mağaza açtı

Roma ve Milano’da iki mağaza birden açtıklarını söyleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Made in Italy ürünlerini tercih eden bir pazarda 'Made in Turkiye' ürünleri ile her yıl büyümek önemli bir başarı. İtalya lojistik üssümüz olacak" dedi.