Dukkahın sağlığa olan faydaları neler

Orta Doğu ülkelerinde, özellikle de Mısır’da çok sevilen bir lezzet. Dukkah’ın kesin bir tarifi yok. Dukkah baharat karışımı, soslarda, salatalarda, ekmek hamurlarında, humus yapımında kullanılıyor. Tavuk, balık ve et yemeklerinde de bu baharat karışımı tercih ediliyor. Dukkah’ın farklı isimleri var: Dukka, duqqa, dükkah ve du’ah…

İÇİNDEKİLER NELER?

Karışımın ana malzemesi genelde fındık. Ama fındık yerine badem, ceviz ya da Antep fıstığı da kullanılabilir. Susam, kişniş, kimyon ve kuru nane de karışımda bulunur. Kırmızı pul biber, çöreotu ve rezene de sıkça kullanılan diğer baharatlardır.

Elektrikli baharat öğütücüleri, dukkah yapımında uygun değildir. Yapılışı Dukkah’ın aromasını yakalamak için, kullanılan tüm malzemelerin tariften önce tavada koku verene kadar ısıtılması gerekir. Bu işlem yapılırken malzemeler sürekli karıştırılmalıdır ve ocak çok yüksek ateşte olmamalı. Bu ısıtma işlemi tam bir kavurma kadar sürmemelidir. Çünkü malzemeler çok fazla ısıya maruz kalırsa acı bir tat oluşacak ve bu da karışımın lezzetini bozacaktır. Tohumlar ve baharatlar koku verdikleri anda hemen ocaktan alınmalı.

Baharatlar ve tohumlardan ayrı olarak fındıklar fırında 8-10 dk kadar pişirilebilir. Fındıklar, tohumlar ve baharatlar piştikten sonra tamamen soğumaları beklenmeli. Nane ve tuz, bu ısıtma işlemlerine dahil edilmemelidir. Onların pişirilmesine gerek yok. Tüm malzemeler tamamen soğuyup hazır olduklarında geniş bir kapta karıştırılıyor. Bir havan ya da mutfak robotu ile malzemeler toz haline gelmeyecek şekilde iri iri öğütülür. Karışım dukkah baharatı için ideal saklama cam kavanozlara konur. Buzdolabında muhafaza edilmesi önerilir…

MALZEMELER

2 yemek kaşığı ceviz Yarım çay bardağı susam 1 yemek kaşığı kişniş tohumu 1 çay kaşığı kimyon tohumu 1 çay kaşığı rezene tohumu Yarım su bardağı fındık 1 yemek kaşığı badem 2 çay kaşığı çörek otu 1 çay kaşığı deniz tuzu ya da kaya tuzu 1 çay kaşığı kuru nane 1 çay kaşığı kırmızı pul biber



