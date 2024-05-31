Dükkanın önündeki motoruna çarpan motosikletliyi fırçayla kovaladı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trajikomik bir olayda, motosiklet kazası sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle metrelerce sürüklenen motosiklet, Mehmet Kaymaz'a ait berber dükkanı önündeki başka bir motosiklete çarptı. Kazanın ardından dükkanın içinde bulunanlar hemen müdahalede bulunurken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazazedeyi fırçayla kovalaması ise olayın trajikomik yanını oluşturdu. Motosikletin sahibi, eline aldığı fırçayla kazazedeyi kovalamaya başladı. Yaşanan bu olay, çevrede bulunanlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.