Dükkanın önündeki motoruna çarpan motosikletliyi fırçayla kovaladı

Kaynak: İHA
Dükkanın önündeki motoruna çarpan motosikletliyi fırçayla kovaladı

Metrelerce sürüklenen motosiklet, berber dükkanı önündeki bir başka motosiklete çarptı. Motosiklet sahibi kazazedeyi fırçayla kovalarken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trajikomik bir olayda, motosiklet kazası sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle metrelerce sürüklenen motosiklet, Mehmet Kaymaz'a ait berber dükkanı önündeki başka bir motosiklete çarptı. Kazanın ardından dükkanın içinde bulunanlar hemen müdahalede bulunurken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazazedeyi fırçayla kovalaması ise olayın trajikomik yanını oluşturdu. Motosikletin sahibi, eline aldığı fırçayla kazazedeyi kovalamaya başladı. Yaşanan bu olay, çevrede bulunanlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Son Haberler
Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor Yerel Haberler
Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Emeklinin kök aylığında kritik detay. SGK uzmanı hesap net diyerek duyurdu Ekonomi
Emeklinin kök aylığında kritik detay. SGK uzmanı hesap net diyerek duyurdu
Ev hanımlarından Filistin'e destek için sessiz kitap okuma eylemi Video
Ev hanımlarından Filistin'e destek için sessiz kitap okuma eylemi
Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti Gündem
Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti
Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu Spor
Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu
Pendik'teki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı: Kurbanın sırtına harf kazılmış Gündem
Pendik'teki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı: Kurbanın sırtına harf kazılmış
2024 yılı 65 yaş maaşı ne kadar? Ekonomi
2024 yılı 65 yaş maaşı ne kadar?