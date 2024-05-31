Nesli tehdit altındaki Türk semenderi Batman'da görüldü

Doğasever Sabahattin Atalay, doğada yürüyüş yaparken su içmek için eğildiği kaynak suyunda bu nadir hayvanı fark etti. Farklı bir hayvan olduğunu görünce sarı benekli Türk semenderi olduğunu anladığını belirten Atalay, Sason'un birçok yerinde bu hayvana rastladığını söyledi. Atalay, "Birçok yerde suda bulunan benekli kertenkele, diğer ismiyle semenderdir. Bu kez de Şahinli köyü çeşmesinde suyun içinde gördük. Bir süre izledik, sonra sudan çıkıp kayboldu," dedi.

Atalay, bu türün korunması gerektiğini ve doğal yaşam alanlarının önemini vurguladı.